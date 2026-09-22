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Царьград

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Турист не выжил в отеле на Пхукете из-за загадочных травм

Турист не выжил в отеле на Пхукете из-за загадочных травм

Мужчина отказался от медицинской помощи и не объяснил, что произошло. Когда ситуация повторилась во второй раз, его уже не смогли спасти.

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