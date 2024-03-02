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Полковник Матвийчук объяснил смену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

Полковник Матвийчук объяснил смену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал решении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского сменить командиров ряда бригад на восточном направлении из-за неудач на фронте.

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