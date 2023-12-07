Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости

Лена Мисько Василий Уткин: Абаскаля в итоге наказали за инцидент с Беришей. Беришу - нет. Ну, да и господь с ним - про Абаскаля интереснее. Сейчас, когда он как-то (не кровожадно) ответил Берише, он наказан и слышит, что не надо вестись на провокации. И что самомнение зашкаливает. Но! Мы ж с вами понимаем, что если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну, заплачь еще! Выхода-то нет.

Лена Мисько Авторский канал Дмитрия Клипина У вежливой питерской интеллигенции, в авральном порядке хлынувшей ко мне в чат, возникли вопросы по поводу скрина. На нем Галактионов во время матча с "Зенитом" общается по рации. Объясняю. Подобная рация есть у многих сотрудников, занятых во время матчей на РЖД Арене. Ибо мобильная связь либо работает нестабильно, либо вообще глушится. Поэтому для стабильности коммуникаций используется радиосвязь, которая по факту заменяет мобильник. Так, например, общаются тот же диджей и матч-менеджер. Что касается Галактионова, то к нему были прикреплены два сотрудника администрации, с которыми он держал связь. Кроме того, тренер во время матча общался с семьёй, которая была в дороге. А пресловутое интервью Пиняева и обсуждать нечего. Раздувать скандал на ровном месте начали питерские издания и каналы. Сам Пиняев имел в виду другое. А именно: тренер был на связи эфемерно, ментально.