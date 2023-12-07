1. «Манчестер Сити» продолжает терять очки: команда Пепа проиграла 3-й матч в этой АПЛ – «Астон Вилле» (0:1).
Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости
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Лена Мисько
Василий Уткин: Абаскаля в итоге наказали за инцидент с Беришей. Беришу - нет. Ну, да и господь с ним - про Абаскаля интереснее. Сейчас, когда он как-то (не кровожадно) ответил Берише, он наказан и слышит, что не надо вестись на провокации. И что самомнение зашкаливает. Но! Мы ж с вами понимаем, что если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну, заплачь еще! Выхода-то нет.
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2 час.
Лена Мисько
Авторский канал Дмитрия Клипина У вежливой питерской интеллигенции, в авральном порядке хлынувшей ко мне в чат, возникли вопросы по поводу скрина. На нем Галактионов во время матча с "Зенитом" общается по рации. Объясняю. Подобная рация есть у многих сотрудников, занятых во время матчей на РЖД Арене. Ибо мобильная связь либо работает нестабильно, либо вообще глушится. Поэтому для стабильности коммуникаций используется радиосвязь, которая по факту заменяет мобильник. Так, например, общаются тот же диджей и матч-менеджер. Что касается Галактионова, то к нему были прикреплены два сотрудника администрации, с которыми он держал связь. Кроме того, тренер во время матча общался с семьёй, которая была в дороге. А пресловутое интервью Пиняева и обсуждать нечего. Раздувать скандал на ровном месте начали питерские издания и каналы. Сам Пиняев имел в виду другое. А именно: тренер был на связи эфемерно, ментально.
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2 час.
Лена Мисько
❗️🚨 Без связи и вне протокола - что запрещено делать Абаскалю и Карпину? Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на разные сроки главных тренеров «Спартака» и «Ростова». Что означает это наказание на практике для Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина? В соответствии с пунктом 3 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС, «дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча». Абаскаль и Карпин могут находиться на трибуне во время матча. Но не вправе «располагаться в непосредственной близости к игровому полю». В регламенте также говорится, что «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация: - исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флеш-интервью); - находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны; - связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроками, персоналом команды), посредством любых средств». Остается вопрос, кто и как может и должен за этим следить во время матчей 18-го тура «Спартак» - «Крылья Советов» и «Ахмат» - «Ростов»? Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/bez-svyazi-i-vne-protokola-chto-zaprescheno-delat-abaskalyu-i-karpinu-2154870/
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sport-express.ru
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2 час.
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