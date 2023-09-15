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Встречал лодки, поил горячим чаем: школьник из Уссурийска сам стал спасателем в наводнение

Встречал лодки, поил горячим чаем: школьник из Уссурийска сам стал спасателем в наводнение

Маленький герой живет в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Юре Филину всего 11 лет, и он впервые за свою жизнь собственными глазами увидел, что такое наводнение.

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