КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА "ВИПЫ" НА ВЕРТОЛЁТЕ УСТРОИЛИ ОХОТУ НА МЕДВЕДЕЙ. ПОТРАЧЕНЫ МИЛЛИОНЫ, КАДРЫ ПОПАЛИ В СЕТЬ Иностранные туристы стали очевидцами дикого случая в России: вертолёт перевозил тушу медведя на тросе, закреплённом под днищем.
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