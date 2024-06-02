КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА "ВИПЫ" НА ВЕРТОЛЁТЕ УСТРОИЛИ ОХОТУ НА МЕДВЕДЕЙ. ПОТРАЧЕНЫ МИЛЛИОНЫ, КАДРЫ ПОПАЛИ В СЕТЬ Иностранные туристы стали очевидцами дикого случая в России: вертолёт перевозил тушу медведя на тросе, закреплённом под днищем.