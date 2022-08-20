Гранты, льготы, компенсации: о мерах господдержки рассказали бизнес-сообществу Уссурийска

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса рассказали предпринимателям Уссурийска. Встречу с представителями бизнеса провели в рамках выездного совещания по развитию экономики Приморья, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.
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