Украинские силовики похитили и мобилизовали архимандрита в Одессе

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования похитили архимандрита Украинской православной церкви Антония и отправили его в воинскую часть в Винницкой области после краткой военно-врачебной комиссии.
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