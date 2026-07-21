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Царьград

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Украинские силовики похитили и мобилизовали архимандрита в Одессе

Украинские силовики похитили и мобилизовали архимандрита в Одессе

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования похитили архимандрита Украинской православной церкви Антония и отправили его в воинскую часть в Винницкой области после краткой военно-врачебной комиссии.

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