Махачев объяснил стычку с Порье: «Дастин уважительный парень, он мне потом объяснил, что это просто сленг»

Напомним, что Порье назвал Махачева засранцем на стердауне перед боем на UFC 302. Махачев посчитал, что Дастин таким образом оскорбил его мать.
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