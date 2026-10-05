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Монстр из Анд: история Педро Лопеса — одного из самых жестоких маньяков 20 века

Монстр из Анд: история Педро Лопеса — одного из самых жестоких маньяков 20 века

Жестокость и кровожадность «монстра из Анд» впечатляет даже самых хладнокровных. Педро Лопес сознался в убийстве 350 человек.

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