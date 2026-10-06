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Шоу-бизнес: Зомбировал миллионы людей, но не предугадал смерть дочки и снова стал отцом в 85: Чем прославился «мастер внушения» Кашпировский

Шоу-бизнес: Зомбировал миллионы людей, но не предугадал смерть дочки и снова стал отцом в 85: Чем прославился «мастер внушения» Кашпировский

Анатолий Кашпировский — личность известная и мягко говоря неоднозначная. В годы Перестройки советский психотерапевт сделал успешную карьеру шоумена.

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