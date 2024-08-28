Трамп: вторжение ВСУ в Курскую область может привести к третьей мировой войне

Фото: kursk-news.net Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от Республиканской партии, высказался о ситуации на Украине, выразив серьезные опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.
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