СРО, АУ и где они обитают // Банкротная география в цифрах

Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков (с) Один из нарративов, регулярно звучащих на разных банкротных конференциях – мол, давайте сделаем структуру сообщества АУ как у адвокатов, но одному СРО на регион.
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