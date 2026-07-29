Стубб рассказал о продвижении законопроекта Грэма о санкциях против России

Пакет санкций ушедшего из жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричарда Блюменталя продвигается в Сенате с явным двухпартийным большинством.
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