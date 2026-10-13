ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

541 подписчик

Сегодня! Ставрополье - массированный налет беспилотников, Ростовская область - сбития, Кубань - сирены

Сегодня! Ставрополье - массированный налет беспилотников, Ростовская область - сбития, Кубань - сирены

Как сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ночь выдалась очень напряженной. - По оперативной информации, пострадавших нет, в Солнечнодольске последствий на земле нет,- говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым