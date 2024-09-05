Водитель предстанет перед судом за ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Среди почивших — две девочки-подростка и отец одной из них. Помимо погибших были ещё раненые.В Самарской области перед судом предстанет водитель, из-за которого в аварии погибли две девочки 2009 года рождения и один взрослый.
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