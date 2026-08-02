Венгрия отключила единственную АЭС из-за снижения уровня воды в Дунае

Венгрия полностью отключила свою единственную атомную электростанцию «Пакш». сообщает 2 августа OOZ. Отмечается, что вывести из работы станцию пришлось из-за исторически низкого уровня воды в Дунае, которой перестало хватать для охлаждения реактора мощностью 2000 мегаватт.
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