Василевский признан первой звездой матча с «Бостоном»

Андрей Василевский стал первой звездой матча «Тампы-Бей Лайтнинг» с «Бостон Брюинз». В ночь на 28 марта в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз».
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