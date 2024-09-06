Мозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистов

— Анастасия Дмитриевна, для начала разберемся, что такое нейросеть и насколько она действительно «умная»? Применимо ли к ней сегодня такое определение? — Если говорить простым языком, нейросеть – это некоторая математическая модель, которая «вдохновлена» устройством человеческого мозга: она способна обрабатывать данные и строить прогнозы на основе вводной информации.
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