Немецкие СМИ: войну на Донбассе может остановить Китай

События в миреПолитикаНемецкие СМИ: войну на Донбассе может остановить Китай Президент России Владимир Путин всегда использует любую подвернувшуюся возможность, чтобы выйти победителем из ситуации.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвячеслав полыгаловА немцам все неймется!Сергей АндросовА нахрена козе баян?Андрей БеляевА те кто до этого не доживут....Misha Gluschбохатая ажник пясдец, пусть удочеряют или как там по-толерантному?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВТы совсем дупель или как . Вторая в Европе после войны при коммунистах . Тоже ЕГ сдавал что-ли , Пипец безграмотность прётКомментировать
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