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Немецкие СМИ: войну на Донбассе может остановить Китай

Немецкие СМИ: войну на Донбассе может остановить Китай

Президент России Владимир Путин всегда использует любую подвернувшуюся возможность, чтобы выйти победителем из ситуации.

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вячеслав полыгалов
А немцам все неймется!
Сергей Андросов
А нахрена козе баян?
Андрей Беляев
А те кто до этого не доживут....
Misha Glusch
бохатая ажник пясдец, пусть удочеряют или как там по-толерантному?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ты совсем дупель или как . Вторая в Европе после войны при коммунистах . Тоже ЕГ сдавал что-ли , Пипец безграмотность прёт

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