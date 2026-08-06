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Царьград

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Бастрыкин потребовал доклад по гибели мужа жительницы Свердловской области

Бастрыкин потребовал доклад по гибели мужа жительницы Свердловской области

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению жительницы Свердловской области, которая просит установить обстоятельства гибели своего супруга.

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