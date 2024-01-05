Главу управления подводного флота Великобритании ищут через соцсети

ВМС Великобритании не могут назначить нового начальника управления подводного флота. Они прибегли к крайним мерам и разместили объявление о приеме на работу в деловой социальной сети LinkedIn, пишет газета The Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии