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Главу управления подводного флота Великобритании ищут через соцсети

Главу управления подводного флота Великобритании ищут через соцсети

ВМС Великобритании не могут назначить нового начальника управления подводного флота. Они прибегли к крайним мерам и разместили объявление о приеме на работу в деловой социальной сети LinkedIn, пишет газета The Times.

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