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Жорж Сен-Пьер: «Если бы не гравитация Юпитера, на Земле бы не возникла жизнь. Спасибо тебе, Юпитер»

«Если бы не огромная гравитация Юпитера, которая затягивает отклоняющиеся от Солнца астероиды и кометы, Земля была бы самым массивным объектом вблизи системы и приняла бы на себя основную часть ударов.

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