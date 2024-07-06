Мазать, склеивать или удалять? На 5 вопросов о варикозе ответил врач НИИ Джанелидзе

Свисающие гроздьями винограда вены на ногах — это лишь следствие. Первопричина варикоза — неработающий клапан вен, который препятствует нормальному обратному току крови к сердцу, повышает давление в сосудах, провоцирует отек ног и развитие варикоза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии