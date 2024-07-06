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  • людмила пийгли
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  • Константин Линьков
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Мазать, склеивать или удалять? На 5 вопросов о варикозе ответил врач НИИ Джанелидзе

Мазать, склеивать или удалять? На 5 вопросов о варикозе ответил врач НИИ Джанелидзе

Свисающие гроздьями винограда вены на ногах — это лишь следствие. Первопричина варикоза — неработающий клапан вен, который препятствует нормальному обратному току крови к сердцу, повышает давление в сосудах, провоцирует отек ног и развитие варикоза.

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