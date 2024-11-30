МО опубликовало кадры работы мобильных подразделений ПВО в Запорожской области

Минобороны России 30 ноября опубликовало кадры боевой работы мобильных подразделений противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск «Днепр» по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.
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