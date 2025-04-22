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Полыхнёт там, где не ждали: Скандинавия встала на тропу вооружения из-за «русской угрозы»

Полыхнёт там, где не ждали: Скандинавия встала на тропу вооружения из-за «русской угрозы»

Полыхнёт там, где не ждали: Скандинавия встала на тропу вооружения из-за «русской угрозы» Ирина ВальковаНа фоне усиления антироссийской риторики и военной активности Запада на международной арене зреет новая точка напряжённости, откуда мало кто ожидал – страны Скандинавии.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Викинги и чухонцы сами войну не потянут. Думаю, они будут создавать нам проблемы в Арктике, в надежде, что если мы им ответим, пиндосы впишуться за арктические исскопаемые.
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