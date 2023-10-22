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«У них нет влияния». Слова на «саммите мира» по Газе не превратились в дела

«У них нет влияния». Слова на «саммите мира» по Газе не превратились в дела

21 октября в Каире прошел саммит по палестино-израильской проблеме. Мероприятие, инициированное президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, было посвящено обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в секторе Газа.

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