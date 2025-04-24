ФСБ показала видео ликвидации планировавших теракт под Нижним Новгородом

https://tvzvezda.ru/news/2025424955-tO0FJ.html?utm_referrer=. Два дрона со взрывчаткой, автомат Калашникова и пистолет Макарова нашли у выходцев из Средней Азии, которые по заданию украинского куратора готовили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.