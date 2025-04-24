Страна и люди
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Страна и люди

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ФСБ показала видео ликвидации планировавших теракт под Нижним Новгородом

ФСБ показала видео ликвидации планировавших теракт под Нижним Новгородом

https://tvzvezda.ru/news/2025424955-tO0FJ.html?utm_referrer=. Два дрона со взрывчаткой, автомат Калашникова и пистолет Макарова нашли у выходцев из Средней Азии, которые по заданию украинского куратора готовили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.

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Комментарии
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Александр Котов
Уже кажется и лавров
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18 час.
Сергей Догадин
Затулин.
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16 час.
O
Olga
Сколько ещё таких потенциальных террористов среди мигрантов притаилось пока в нашей стране! Которые тоже за деньги готовы совершать преступления по заказу врага.
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10 час.
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