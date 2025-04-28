БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арест представителя «Русского дома» в Киргизии. Как это понимать?

Арест представителя «Русского дома» в Киргизии. Как это понимать?

Айнур Курманов.   В Киргизии состоялись громкие аресты сотрудника пресс-службы мэрии города Ош Сергея Лапушкина, сотрудницы местного отделения «Русского дома» Натальи Секериной и ещё нескольких человек, обвинённых в «вербовке наёмников» для участия в СВО.

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