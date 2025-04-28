Арест представителя «Русского дома» в Киргизии. Как это понимать?

Айнур Курманов. В Киргизии состоялись громкие аресты сотрудника пресс-службы мэрии города Ош Сергея Лапушкина, сотрудницы местного отделения «Русского дома» Натальи Секериной и ещё нескольких человек, обвинённых в «вербовке наёмников» для участия в СВО.