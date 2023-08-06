Русская весна

115 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Не украл бы его у китайцев и не били бы...Зеленский заявил,...
  • Ирина
    Посмотри в зеркало и начни с себя....Зеленский сделал ...
  • Ирина
    Без России обсуждали  - без России и выполняйте......Саудовская Аравия...

Зеленский сделал неожиданное заявление

Зеленский сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский в субботу объявил о новом витке кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Пауки в банке,друг друга начинают жрать...
Ответить
12 час.
W
Walery
Зеленский выразил возмущение по поводу коррупции, выявленной в ходе проверки украинских военкоматов...  Извините, но кто... и какая структура проверяют там военкоматы?. Очень очень сомневаюсь...
Ответить
11 час.
И
Ирина
Посмотри в зеркало и начни с себя....
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх