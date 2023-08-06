Владимир Зеленский в субботу объявил о новом витке кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, сообщает агентство Reuters.
Зеленский сделал неожиданное заявление
Комментарии
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Вик Норд
Пауки в банке,друг друга начинают жрать...
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12 час.
W
Walery
Зеленский выразил возмущение по поводу коррупции, выявленной в ходе проверки украинских военкоматов... Извините, но кто... и какая структура проверяют там военкоматы?. Очень очень сомневаюсь...
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11 час.
И
Ирина
Посмотри в зеркало и начни с себя....
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5 час.
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