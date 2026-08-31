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Царьград

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Рубль ослабили намеренно? Экономист раскрыл, зачем это властям

Рубль ослабили намеренно? Экономист раскрыл, зачем это властям

Правительство России может специально ослаблять рубль. Экономист раскрыл, зачем власти бьют по собственной валюте и что в этом случае делать простым людям.

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