Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» сыграет с «Ростовом»

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат». Абу-Даби, ОАЭ Winline Зимний Кубок РПЛ «Спартак» – «Ростов» – 19:30 Положение команд: «Ростов» – 3 очка (1 игра), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (2), «Спартак» – 0 (0), «Кайрат» – 0 (1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии