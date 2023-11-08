С россиянина требуют утильсбор 1,27 млн рублей вместо 5 тыс. рублей. Автовладельцы возмущены и просят дать возможность закрыть сделки

После повышения ставки и изменения правил взимания утилизационного сбора россияне, которые заказали автомобили из-за границы, столкнулись с необходимостью уплачивать утилизационный сбор, по размеру сравнимый со стоимостью самого автомобиля.
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