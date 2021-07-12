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ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО ЗАДУМАЛИ НА ЗАПАДЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЦО

ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО ЗАДУМАЛИ НА ЗАПАДЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЦО

ФОТО: KONSTANTIN LENKOV / SHUTTERSTOCK АЛЕКСАНДР ГРИШИН Германия послала запрос в ОЗХО с "просьбой о помощи" в расследовании истории с российским блогером день в день с его госпитализацией, когда ещё не были известны результаты даже первых анализов.

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