ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО ЗАДУМАЛИ НА ЗАПАДЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЦО

ФОТО: KONSTANTIN LENKOV / SHUTTERSTOCK АЛЕКСАНДР ГРИШИН Германия послала запрос в ОЗХО с "просьбой о помощи" в расследовании истории с российским блогером день в день с его госпитализацией, когда ещё не были известны результаты даже первых анализов.
ФОТО: KONSTANTIN LENKOV / SHUTTERSTOCK АЛЕКСАНДР ГРИШИН Германия послала запрос в ОЗХО с "просьбой о помощи" в расследовании истории с российским блогером день в день с его госпитализацией, когда ещё не были известны результаты даже первых анализов.
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