"Deeply Conflicted" Judge Rules Trump Doesn't Have Immunity In New York 'Hush Money' Case President-elect Donald Trump does not have immunity in the so-called “hush money” case in New York, Judge Juan Merchan ruled in a decision on Dec.
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