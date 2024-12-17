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Zero Hedge

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"Deeply Conflicted" Judge Rules Trump Doesn't Have Immunity In New York 'Hush Money' Case

"Deeply Conflicted" Judge Rules Trump Doesn't Have Immunity In New York 'Hush Money' Case

"Deeply Conflicted" Judge Rules Trump Doesn't Have Immunity In New York 'Hush Money' Case President-elect Donald Trump does not have immunity in the so-called “hush money” case in New York, Judge Juan Merchan ruled in a decision on Dec.

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