Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 российских десантников уничтожили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник «Warmate»

После обнаружения воздушной цели, проявляя мужество и героизм, расчет ЗУ-23-2 открыл по нему прицельный огонь из установки и уничтожив ударный беспилотник ВСУ в воздухе, не позволив ему долететь до наших позиций и нанести удар.