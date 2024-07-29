Турция пригрозила войти в Израиль. Решится ли Эрдоган на войну, за кого РФ?

tsan tsan Эрдоган ничего подобного не говорил. Слова вырваны из контекста, как сейчас говорят. Журнашлюки на радость всяким впечатлительным всё опять переврали.

Николай Денисов Россия будет с Россией! Нам чужие войны ни к чему, нам своих хватает.