Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю военной интервенцией из-за его политики в секторе Газа.
Турция пригрозила войти в Израиль. Решится ли Эрдоган на войну, за кого РФ?
Комментарии
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tsan tsan
Эрдоган ничего подобного не говорил. Слова вырваны из контекста, как сейчас говорят. Журнашлюки на радость всяким впечатлительным всё опять переврали.
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2 час.
Николай Денисов
Россия будет с Россией! Нам чужие войны ни к чему, нам своих хватает.
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2 час.
Владимир Алтайцев
То есть, СВО тоже надо прекратить? Нам советчики из США наххх не нужны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
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