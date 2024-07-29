Турция пригрозила войти в Израиль. Решится ли Эрдоган на войну, за кого РФ?

Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю военной интервенцией из-за его политики в секторе Газа.

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Комментарии
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tsan tsan
Эрдоган ничего подобного не говорил. Слова вырваны из контекста, как сейчас говорят. Журнашлюки на радость всяким впечатлительным всё опять переврали.
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2 час.
Николай Денисов
Россия будет с Россией! Нам чужие войны ни к чему, нам своих хватает.
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2 час.
Владимир Алтайцев
То  есть, СВО  тоже  надо прекратить?  Нам советчики  из  США  наххх не нужны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.

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