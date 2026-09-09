🚘 После застолья крымчанин угнал «копейку» собутыльника и получил срок В феврале этого года мужчина вместе с приятелем распивал алкоголь в селе Красная Поляна Черноморского района.
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