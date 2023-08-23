Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023. Варфоломеева победила в упражнениях с обручем и мячом, Раффаэли взяла два серебра

Дарья Варфоломеева из Германии выиграла золото в упражнениях с обручем и мячом. Художественная гимнастика Чемпионат мира Валенсия, Испания Обруч 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх