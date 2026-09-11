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Киберэксперт Сиденко: школьный дневник может стать легендой мошенников

Киберэксперт Сиденко: школьный дневник может стать легендой мошенников

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко предупредил, что сотрудники школы и технической поддержки не должны запрашивать у ребёнка коды из смс, пароли и другие данные для входа в аккаунты.

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