Про переговоры в Стамбуле. Мероприятия, намеченные на 15 мая, — это не попытка договориться, а скорее контрольный замер адекватности исследуемых персонажей.
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Про переговоры в Стамбуле. Мероприятия, намеченные на 15 мая, — это не попытка договориться, а скорее контрольный замер адекватности исследуемых персонажей.
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