Бизнес Никиты Преснякова: убытки составили миллион рублей Юлия ЧинковаРоссийский бизнес Никиты Преснякова, внука знаменитой певицы Аллы Пугачёвой, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, которые ставят под сомнение будущее его компании.
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