У обладателя самого большого джекпота лотереи попытались отобрать $2 млрд

РИАМО - 20 ноя. В США 31-летний победитель рекордного джекпота в лотерею Powerball Эдвин Кастро вступил в спор с мужчиной по имени Хосе Ривера, который заявил, что фактически он купил выигрышный билет и подал в суд.
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