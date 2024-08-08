В Приамурье полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников детского оздоровительного лагеря

Сотрудники УМВД России по Амурской области совместно с представителями Общественного совета при УМВД и активистами регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» присоединились к традиционной, ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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