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Закон, порядок, государство

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В Приамурье полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников детского оздоровительного лагеря

Сотрудники УМВД России по Амурской области совместно с представителями Общественного совета при УМВД и активистами регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» присоединились к традиционной, ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

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