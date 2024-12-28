Россияне массово устремились в одну страну Азии

Российский турпоток в Южную Корею в 2024 году вырос на 25 процентов по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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