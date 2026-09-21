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Царьград

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На отдых детей Кубани выделили 4 млрд рублей в 2026 году

На отдых детей Кубани выделили 4 млрд рублей в 2026 году

На детскую оздоровительную кампанию в Краснодарском крае в 2026 году направили 2,2 млрд рублей, на которые закупили 43,2 тысячи путевок и курсовок.

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