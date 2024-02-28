Александр Домогаров рассказал про свой первый гонорар

Минувший год для Александра Домогарова стал годом премьер – на экраны вышли две части саги о гардемаринах Светланы Дружининой и сериал «Раневская» с его участием, а в Театре Российской армии - «Маскарад», где Домогаров играет Арбенина.
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