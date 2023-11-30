Русская армия ослепила спутник НАТО над Крымом

Компания Satim подтвердила сильные помехи в радиолокационном изображении.Специалисты компании Satim сообщили, что спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства был "ослеплён" русскими войсками.
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