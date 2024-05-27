Вспомнить всё или несколько слов о законе перевоплощения

Валерий Холодок

Здравствуйте все. В поддержку этой статье, думаю, что не помешает добавить и еще одну статью, которая называется "Карма, или Закон причин и последствий." https://myshambhala.com/books/blavatsky/Blavatskaya_Karma.htm Со своей стороны хотел бы подредактировать некоторые мысли в этой статье: 1. ==="Физическое тело человека – это всего лишь батарейка, термоядерный реактор, который перерабатывает физически плотную материю в энергию для питания сущности(души), что позволяет ускоренно развиваться, ну или деградировать – кому как."=== Интересно, с чего это так определено? Видите ли, физическое тело Человека состоит из атомов, сейчас об этом знает каждый школьник. Атом считался не делимым, а вот впервые в мире разделили атом в конце 2-го десятилетия, но и этого мало, сейчас пытаются отделить даже кварки друг от друга. Т.е. деление ядра атома сопровождается выделением энергии, НО! для того чтобы собрать атом необходимо вначале эту энергию ЗАТРАТИТЬ, что доказано при открытии новых элементов таблицы Менделеева. Так ПОЧЕМУ физическое тело Человека батарейка? Как раз, может быть наоборот, ДУША Человека затрачивает энергию( свою) для создания у себя на этом Плане Бытия одеяния, которое бы СООТВЕТСТВОВАЛО физическому телу Планеты, или я заблуждаюсь? 2. ==="Без физического тела все процессы замедляются в тысячи раз и время(а это скорость течения процессов) – замедляется – 100 лет пребывания в физическом теле равно 1,5 месяца без физического тела."=== Здесь не видите противоречия? 3. ==="Тело является всего лишь связующим звеном меду физически плотным миром и сущностью (душой)."=== Плотность- это что? Разве наш План Бытия плотный? Если принять ядро атома размером с яблоко(7 см), то электронное облако будет на расстоянии 7 км от ядра. На мой взгляд, плотность- это возможность материи вибрировать с определенной частотой. Вот мы используем для общения воздушную среду и поэтому общаемся с помощью звука, а дельфины- водную, поэтому общаются с помощью ультразвука: вода плотнее воздуха. Отсюда можно сделать вывод, что среда Бытия ДУШИ плотнее среды Бытия физического тела Человека. Есть и другие подсказки, но эта более доступна для понимания, может я не прав? 4. Почему не помним? А зачем? Опыт ведь другой, Планета другая уже, хотя ведь необходимо понять, что происходит с Человеком, когда он из Зиготы превращается в Бластулу и дальше до родов. 5. Можно долго рассматривать эту статью практически дословно, но в завершение: ДНК Человека- это что? Это Закон развития личности, он сложен из двух спиралей отца и матери, в каждой из них по 23 хромосомы. Количество хромосом КОНЕЧНО, значит вероятность повторения данной комбинации КОНЕЧНО- отсюда: повторение личности Человека возможно, а чем больше детей в семье, тем большая вероятность повторения. Это так, на первый взгляд, но есть и более глубокие доказательства. Думаю, что пока достаточно для размышления. Всем всего доброго.