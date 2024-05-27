Физическое тело человека – это всего лишь батарейка, термоядерный реактор, который перерабатывает физически плотную материю в энергию для питания сущности(души), что позволяет ускоренно развиваться, ну или деградировать – кому как.
Вспомнить всё или несколько слов о законе перевоплощения
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. В поддержку этой статье, думаю, что не помешает добавить и еще одну статью, которая называется "Карма, или Закон причин и последствий." https://myshambhala.com/books/blavatsky/Blavatskaya_Karma.htm Со своей стороны хотел бы подредактировать некоторые мысли в этой статье: 1. ==="Физическое тело человека – это всего лишь батарейка, термоядерный реактор, который перерабатывает физически плотную материю в энергию для питания сущности(души), что позволяет ускоренно развиваться, ну или деградировать – кому как."=== Интересно, с чего это так определено? Видите ли, физическое тело Человека состоит из атомов, сейчас об этом знает каждый школьник. Атом считался не делимым, а вот впервые в мире разделили атом в конце 2-го десятилетия, но и этого мало, сейчас пытаются отделить даже кварки друг от друга. Т.е. деление ядра атома сопровождается выделением энергии, НО! для того чтобы собрать атом необходимо вначале эту энергию ЗАТРАТИТЬ, что доказано при открытии новых элементов таблицы Менделеева. Так ПОЧЕМУ физическое тело Человека батарейка? Как раз, может быть наоборот, ДУША Человека затрачивает энергию( свою) для создания у себя на этом Плане Бытия одеяния, которое бы СООТВЕТСТВОВАЛО физическому телу Планеты, или я заблуждаюсь? 2. ==="Без физического тела все процессы замедляются в тысячи раз и время(а это скорость течения процессов) – замедляется – 100 лет пребывания в физическом теле равно 1,5 месяца без физического тела."=== Здесь не видите противоречия? 3. ==="Тело является всего лишь связующим звеном меду физически плотным миром и сущностью (душой)."=== Плотность- это что? Разве наш План Бытия плотный? Если принять ядро атома размером с яблоко(7 см), то электронное облако будет на расстоянии 7 км от ядра. На мой взгляд, плотность- это возможность материи вибрировать с определенной частотой. Вот мы используем для общения воздушную среду и поэтому общаемся с помощью звука, а дельфины- водную, поэтому общаются с помощью ультразвука: вода плотнее воздуха. Отсюда можно сделать вывод, что среда Бытия ДУШИ плотнее среды Бытия физического тела Человека. Есть и другие подсказки, но эта более доступна для понимания, может я не прав? 4. Почему не помним? А зачем? Опыт ведь другой, Планета другая уже, хотя ведь необходимо понять, что происходит с Человеком, когда он из Зиготы превращается в Бластулу и дальше до родов. 5. Можно долго рассматривать эту статью практически дословно, но в завершение: ДНК Человека- это что? Это Закон развития личности, он сложен из двух спиралей отца и матери, в каждой из них по 23 хромосомы. Количество хромосом КОНЕЧНО, значит вероятность повторения данной комбинации КОНЕЧНО- отсюда: повторение личности Человека возможно, а чем больше детей в семье, тем большая вероятность повторения. Это так, на первый взгляд, но есть и более глубокие доказательства. Думаю, что пока достаточно для размышления. Всем всего доброго.
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myshambhala
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Доброго дня ! Вы снова все запутываете ??? «ДНК Человека- это что? Это Закон развития личности,» - Это с какого бодуна …? ДНК дает рост организму , расти как растение , дерево .... ! А личность .... - воспитывается , формируется ..... ! Как говориться - мало родиться человеком , ИМ ЕЩЕ НУЖНО СТАТЬ ! ДНК к душе отношения не имеет ! Это все в рамках физического тела – оболочки ! « Атом считался не делимым,» - Еще Ленин правильно высказался : Атом внутрь так же бесконечен , как бесконечна вселенная(космос) « ! Мы можем только представить - сколько вселенных внутри атома !!! «ДУША Человека затрачивает энергию» - У души нет рук , ног , мозговых клеток …. , он не может тратить …. ! «Бытия ДУШИ плотнее среды Бытия физического тела Человека» - Потрогайте душу , сразу станет ясно ! Это как вопрос американским школьникам – что тяжелее – кг. железа или ваты ? ……. А ты попробуй урони на ногу ….. – узнаешь ! …..
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16 час.
В
Воробей
Концепция реинкарнации - по сути, один из вариантов ГОТОВОГО И ЛЕГКОУСВОЯЕМОГО ответа на вопрос Пилата: "Что есть Истина?" Искреннему искателю Истины остаётся рассмотреть все подобные находящиеся в мире предложения, коих довольно много, и задуматься: «Где это я видел бесплатный сыр последний раз?» И сообразить, что это - Тест. В том числе и на легковерность, доверчивость и лень. Те из них, кто выбирают "закопать свой талант в землю" и "променять право первородства на чечевичную похлёбку" выбирают что-нибудь лёгкое и легко доступное из предложенного свободно ассортимента. ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ находящиеся в мире для этого ГОТОВЫЕ И ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЕ варианты - ложные полностью, или частично. Творец милостив. А потому Он даёт таковым всё, что они ВНУТРЕННЕ просят своим внутренним отношением к происходящему. В том числе и личный опыт "прелестей", в конце концов. Этот опыт конечно полностью иллюзорный - он не соответствует никакой реальности и фактичности, но он зато утешителен. Тем же, кто упорно отвергает "бесплатный сыр в мышеловке", на каком-то этапе Он предоставляет возможность найти Тропу, которая в конце концом может вывести на Узкий Путь. Это всегда требует прохождение через личный опыт "обращения" - особого испытания.
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12 час.
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