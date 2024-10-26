Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Киселев
    Татьяна,  вы  глупы,  если  сравниваете  только  велечины  зарплат!Тихое возмездие. ...
  • Алексей Горшков
    "Злишься - значит неправ"! А по-моему САМ ФАКТ такого представительства на саммите БРИКС (особенно - Генсека ООН и пр...Глава директората...
  • Bogdan Stupin
    Получается, что никому  ни в Челябинской области, ни на федеральном уровне не приходит в голову дополнить законодател...Жители челябинско...

Западные СМИ слили "секретные переговоры. Путина и Байдена": Речь шла о ядерном оружии

Западные СМИ слили "секретные переговоры. Путина и Байдена": Речь шла о ядерном оружии

Коллаж Царьграда Американцы вбросили в информационное пространство новый тезис — о том, что Россия была готова применить ядерное оружие на Украине, и лишь Байден смог его от этого отговорить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Ложь, пи@дежь и провокация.(((
Ответить
14 час.
ВИ
Василиса Иванова
Каким же тупым они считают европейцев и американцев! ЯО почти на своей территории? Скорее на америку .
Ответить
14 час.
Наиль Бакиров
«...Я не люблю, когда мне угрожают, - так ответил Шойгу...» , что в переводе на бытовой , русский означает - «Пшёл нах... , сука черножопая» !!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх