В МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Сотрудники пресс-службы областного Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации поделились информацией о том, что в одном из жилых домов, находящихся на территории города Ярославль, был зафиксирован взрыв газа.
Сотрудники пресс-службы областного Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации поделились информацией о том, что в одном из жилых домов, находящихся на территории города Ярославль, был зафиксирован взрыв газа.
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