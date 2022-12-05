Общественная служба новостей

1 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей малецкий
    А, дальше, чтобы не сильно обидеть Запад, будем ждать когда к нам опять прилетит ответка, и только тогда мы опять отв...Военкор Коц: Бесп...
  • Vladeer Владимиров
    НИКОМУ ! Никому верить нельзя !!  Не верить никому !!!Военкор Коц: Бесп...
  • Сергей ЕВ
    И что дальшеВоенкор Коц: Бесп...

В МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

В МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Сотрудники пресс-службы областного Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации поделились информацией о том, что в одном из жилых домов, находящихся на территории города Ярославль, был зафиксирован взрыв газа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх